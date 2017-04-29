Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ROKETSAN, son dönemde dikkati çeken ürünlerinden Kaplan füzesi (TRG-300) ve silah sistemini ilk kez 9-12 Mayıs’taki 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF’17) tanıtacak. ROKETSAN’ın 5 yıllık bir tasarım, geliştirme ve kalifikasyon sürecinin ardından, geçen yıl kasım ayında Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim ettiği Kaplan füzesi, Türk makamları tarafından yapılan zorlu kalifikasyon testlerinde 120 kilometre menzilde etkinliğini ispatladı. Kaplan füzesi, yüksek isabet ve tahrip gücü sayesinde 30 kilometreden 120 kilometreye kadar yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateş imkânı veriyor. Sahip olduğu uzun menzil ve yoğun ateş açabilme yeteneğiyle caydırıcı güç olarak kullanılan Kaplan füzesi silah sistemi, bu sayede bir manevra kuvvetinin desteklenmesinde standart taktik görevlerin yanı sıra barışı destekleme harekatından ateşle taarruza kadar oldukça geniş bir kullanım yelpazesinde önemli görevler icra etme kabiliyeti taşıyor. ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar, “ROKETSAN, müşterilerine sadece yüksek performanslı, maliyet-etkin ve güvenilir çözümler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda ürünlerinin herhangi bir ihracat ya da kullanım kısıtı içermemesi sayesinde, en çok ihtiyaç duyulan anlarda müşterilerinin yanında olmaya devam ediyor” dedi.