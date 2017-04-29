Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri’nde çekildi. Buzla kaplı gölün üzerinde yürüyen bir tilki, buz kütlesinin kırılması sonucu göle düştü. Soğuk sudan kurtulmak için çabalayan zavallı hayvan yalnızca 4 dakika içinde donarak can verdi.
4 dakika içinde dondu
29.04.2017 - 19:48 | Son Güncelleme: 29.04.2017 - 19:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Buz kaplı göle düşen tilki 4 dakika içinde dondu.
Etiketler : tilk,abd,
468959 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/468959.aspx
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