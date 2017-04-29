Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri’nde çekildi. Buzla kaplı gölün üzerinde yürüyen bir tilki, buz kütlesinin kırılması sonucu göle düştü. Soğuk sudan kurtulmak için çabalayan zavallı hayvan yalnızca 4 dakika içinde donarak can verdi.