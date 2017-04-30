Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mustafa Ağırbaş (20) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Osmaniye-Gaziantep otoyolu ikinci kilometresindeki Osmaniye gişelerinin bulunduğu mevkide refüje çarptı.Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil karşı şeride geçerek durdu.

Kazada, otomobilde bulunan Edip Ağırbaş (47) olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralı olarak Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Metin Gedik (49) ise hastanede hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.