Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle ödüllü fotoğraf sanatçısı ve arkeolog Dr. Tuna Akçay’ın “Anadolu Renkleri” temasıyla açtığı sergi, dikkat çekiciydi. Bir başka proramda; Osmanlı padişahlarının besteleri, Türk ve İsrailli sanatçılar tarafından Musa Göçmen yönetiminde icra edildi. Öte yandan; geçen yıl imzalanan protokol gereği Kudüs Üniversitesinde kurulan Türkoloji bölümünde gelecek öğretim yılından itibaren Türk Dili ve Edebiyatı dersleri başlayacak.



EBRU GÖSTERİSİ

Etkinlikler dâhilinde Garip Ay’ın ebru gösterisi büyük takdir topladı. Ay, dünyaca ünlü tablo ve kişileri ebruya aktarmasıyla tanınıyor.