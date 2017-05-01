Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı Şakirpaşa kavşağı yakınlarında Emre Ünal (27) tartıştığı iki kişi tarafından sopayla darp edilip bıçaklandı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ünal, polise verdiği ilk bilgide, kendisini, kız arkadaşının babası N.A. ve erkek kardeşi İ.A'nın yaraladığını ileri sürdü. Hayati tehlikesi bulunan Ünal, ameliyata alındı. Polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.