Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir alışveriş sitesi üzerinden verdiği ilana 'Başbakanlık' antetli bir muhafaza kabı ve üzerinde 'Sevgilerimle. Recep Tayyip Erdoğan' yazılı miting meydanında çekilmiş fotoğrafını koyan Kaya, imzalı fotoğraf için 50 bin TL istedi. Orçun Veysel Kaya, internet sitesinde fotoğrafla ilgili açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki başbakanlık makamında bizzat kendi tarafından imzalanmıştır. Tamamen kendi orijinal el yazısı ve imzasıdır. Yıllardır özenle muhafaza edilmiştir. Ve benim için çok değerlidir. Bendeki anısı ise çok büyüktür. Geçerli bir sebepten dolayı satılığa çıkarmak zorunda kaldım. Şimdiden ilginizden dolayı teşekkür ederim" dedi.



23 NİSAN TÖRENLERİNDE İMZALADI

Fotoğrafın hikayesini DHA'ya anlatan Orçun Veysel Kaya, 2008 yılında lise öğrencisi olduğu dönemde Antalya öğrenci meclisinde yer aldığını ve toplu halde Ankara'ya gittiklerini anlattı. 23 Nisan'da TBMM'de yapılan törenin ardından o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ı da meclisteki makamında ziyaret ettiklerini anlatan Kaya, fotoğrafı imzalayarak kendisine hediye ettiğini söyledi. Orçun Veysel Kaya, "Maddi sıkıntıdan dolayı üzülerek satışa çıkardım" diye konuştu

