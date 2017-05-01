Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'un Avrupa yakasında bazı ilçelere, planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında 3 Mayıs Çarşamba günü elektrik verilemeyecek.Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un Avcılar, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Sarıyer ve Zeytinburnu ilçelerinin bazı sokak, mahalle ve semtlerinde, 3 Mayıs'ta 00.00-18.30 saatlerinde, değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları bölümünden ulaşabilir.