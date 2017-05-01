Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nisan ayının son haftasına kadar serin havanın hakim olduğu Aydın’da havalar aniden ısındı ve Efeler ilçe merkezinde sıcaklar 35 dereceye yaklaştı. Meteoroloji müdürlüğü yağış tahmininde bulunup vatandaşları uyarırken Aydın’da akşam saatlerine kadar sıcak hava etkisini gösterdi.