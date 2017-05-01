Nisan ayının son haftasına kadar serin havanın hakim olduğu Aydın’da havalar aniden ısındı ve Efeler ilçe merkezinde sıcaklar 35 dereceye yaklaştı. Meteoroloji müdürlüğü yağış tahmininde bulunup vatandaşları uyarırken Aydın’da akşam saatlerine kadar sıcak hava etkisini gösterdi.
Aydın’da yaz sıcakları bastırdı
01.05.2017 - 16:02 | Son Güncelleme: 01.05.2017 - 16:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bu sezon uzun bir kış mevsimi yaşanan Aydın’da mayıs ayının girmesi ile birlikte sıcaklar da bastırdı. Aydın’da termometreler 33 dereceyi gösterirken pek çok vatandaş da sıcak hava ile birlikte yaz moduna girdi.
Etiketler : aydın,1 mayıs,hava durumu,
469449 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/469449.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER