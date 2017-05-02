Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının İç ve doğu kesimlerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güney, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzeydoğusu ile öğle saatlerinden sonra il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu 20
İzmir: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Samsun: Parçalı bulutlu 18
Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16
Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor
Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç ve doğu kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Şanlıurfa, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Van'ın güneybatısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının İç ve doğu kesimlerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güney, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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