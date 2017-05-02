Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının İç ve doğu kesimlerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güney, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzeydoğusu ile öğle saatlerinden sonra il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu 20

İzmir: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı bulutlu 18

Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19