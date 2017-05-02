Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Manisa'nın merkez Şehzadeler İlçesi olan 3.4 büyüklüğündeki deprem, saat 11.39'da, yerin 6.97 kilometre altında meydana geldi. Manisa il merkezi ve çevre ilçelerde de hissedilen depremin, herhangi bir hasara neden olmadığı bildirildi.
Manisa'da deprem!
02.05.2017 - 12:39 | Son Güncelleme: 02.05.2017 - 12:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'nın Şehzadeler İlçesi'nde, bugün saat 11.39'da, Richter Ölçeği'ne göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : manisa,
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