Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Manisa'nın merkez Şehzadeler İlçesi olan 3.4 büyüklüğündeki deprem, saat 11.39'da, yerin 6.97 kilometre altında meydana geldi. Manisa il merkezi ve çevre ilçelerde de hissedilen depremin, herhangi bir hasara neden olmadığı bildirildi.