Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Samsun-Ankara karayolu Toybelen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Kahriman (34) idaresindeki 34 UF 0008 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Gürcistan uyruklu Ratı Tsertsvadze (40) yönetimindeki DT-192-AW yabancı plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, araç sürücüleri Ratı Tsertsvadze ve Fatih Kahriman ile Zafer Tosun (34) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.