Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza Burdur'un Gölhisar ilçesi yakınlarında dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gıda Tarım ve Hayvancılık Gölhisar İlçe Müdürlüğünde veteriner hekim olarak çalışan Süleyman Özgür Mut (38) idaresindeki 32 FV 744 plakalı otomobil, Gölhisar yakınlarındaki Yamadı Köprüsü’nde kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Kazada aynı araçta bulunan Süleyman Özgür Mut’un sınıf öğretmeni eşi Nurbanu Mut (37), 1 yaşındaki ikiz bebekleri Elif ile Uras olay yerinde hayatını kaybetti. Mut ailesinin, memleketleri Isparta'nın Atabey ilçesinden Gölhisar'a döndükleri öğrenildi. Mut çifti ve ikiz bebeklerinin cansız bedenleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Bebekler, anne ve babalarının tabutlarına konularak morga alındı. Cenazelerin, Atabey'de toprağa verileceği belirtildi.



