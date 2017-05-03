Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiler göre, Adapazarı ilçesi Sabahattin Zaim Bulvarı üzeri Karakamış kavşağı Adapazarı istikametine giden 54 AH 311 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamete giden 54 UG 444 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan dönen 54 UG 444 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı. Kaza sonrası 54 AH 311 plakalı araç ise yol kenarındaki duvara çarparak durabildi.

Kazayı gören diğer sürücüler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi Yenikent Devlet Hastanesi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.