Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 25 adet çeşitli markalarda tabanca iskeletleri, tabancalara ait çok sayıda namlu, şarjörler ile kesici ve delici materyaller ele geçirildi.
Operasyonda E.E. ve Y.K. isimli şahıslar gözaltına alınırken, Y.K.'nın 5 ayrı suçtan arandığı öğrenildi.
Kayseri'de iki evden cephanelik çıktı
03.05.2017 - 10:12 | Son Güncelleme: 03.05.2017 - 10:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de iki ayrı eve eş zamanlı düzenlenen operasyonda av tüfeği, tabanca iskeletleri, namlular, şarjörler ile kesici delici materyaller ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 25 adet çeşitli markalarda tabanca iskeletleri, tabancalara ait çok sayıda namlu, şarjörler ile kesici ve delici materyaller ele geçirildi.
Etiketler : kayseri,operasyon,cephanelik,silah,
469940 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/469940.aspx
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