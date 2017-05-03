Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 25 adet çeşitli markalarda tabanca iskeletleri, tabancalara ait çok sayıda namlu, şarjörler ile kesici ve delici materyaller ele geçirildi.

Operasyonda E.E. ve Y.K. isimli şahıslar gözaltına alınırken, Y.K.'nın 5 ayrı suçtan arandığı öğrenildi.