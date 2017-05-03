Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde 6 Ocak 2016 tarihinde evlerinde tüfekle öldürülmüş bir şekilde bulunan yaşlı çiftin cinayet zanlısı olarak torunları Erdoğan Tiryaki tutuklanmıştı. Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde yaşanan cinayet sonrası ilk olarak gözaltına alınan ve ardından çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan Fatma ve İbrahim Tiryaki çiftinin torunu Erdoğan Tiryaki aradan geçen yaklaşık bir yıl sonra hapis yattığı süre göz önünde bulundurularak adli kontrol şartı ile tahliye edildi. Erdoğan Tiryaki, Jandarma Kriminal laboratuvarından gelen giysilerinde barut izine rastlanılması üzere gözaltına alınmış çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

