Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Edremit karayolu üzerinde bulunan havaalanı kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 33 ACU 30 plakalı otomobil ile 49 DC 145 plakalı otomobil kavşakta kaza yaptı. Kazada yaralan 2 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.