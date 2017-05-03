Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Edremit karayolu üzerinde bulunan havaalanı kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 33 ACU 30 plakalı otomobil ile 49 DC 145 plakalı otomobil kavşakta kaza yaptı. Kazada yaralan 2 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Van'da trafik kazası, yaralananlar var
03.05.2017 - 14:08 | Son Güncelleme: 03.05.2017 - 14:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Etiketler : van,kaza,trafik kazası haberleri,
470013 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/470013.aspx
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