Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Boğazı’nın iki yakasında yetişen mor salkım erguvanlar, baharın gelmesiyle şehre ayrı bir renk kattı. Anavatanı Güney Avrupa ve Batı Asya olarak bilinen erguvan ağaçları, Türkiye’de Ege ve Marmara bölgelerinde yoğun olarak görülüyor. Ilıman iklimde yetişen erguvan ağaçlar İstanbul Boğazı’nda ayrı bir güzellikte görünüyor. Vatandaşlar, Boğaz şeridi boyunca ilkbahar aylarında açan erguvanları seyredebilmek için sahil şeridine akın etti. Hassas yapıya sahip olan erguvanlar insan eli değmediği için özellikle korularda daha sık görünüyor.

Osmanlı kültüründe de çok önemli yeri olan erguvan adına 14-19. yüzyıllar arasında şenlikler düzenlenmiş, "erguvan cemiyeti", ’’erguvan faslı’’, ’’erguvan bayramı’’ gibi isimlerle de anılmış. Osmanlı döneminde sayılarının azalması üzerine, padişah fermanıyla boğaza, erguvan ağacı dikilmesi emredilmiş. Osmanlı’da erguvanın güçlü dalları baston yapımında kullanılırken, mor, lila ve pembe arası çok özgün bir renge sahip erguvan çiçeklerinin eski İstanbul mutfağında salatalara renk ve lezzet kattığı da biliniyor. İstanbul Boğazı’nın simgesi haline gelen erguvanlar, havadan İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi. Zaten eşsiz bir manzarası olan İstanbul Boğazı’nın erguvanlarla mora bürünmüş hali kendisine bir kez daha hayran bıraktı.

Sahilde gezintiye çıkan Ünal Tarım, “Çok güzel bir gün geçirdik. Buraları gezdik, dolaştık. Erguvan ağacının altında güzel bir gün geçirdiğimizi düşünüyoruz kokusu da çok güzel” dedi.