Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Kilis Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, Doğan Güreş Mahallesi'nde Suriye uyruklu Y.R'nin evinde arama yapıldı. Aramada, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye sokulduğu belirlenen 136 bin 48 uyuşturucu hap ile 650 paket tıbbi ilaç ele geçirildi. Gümrük kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Y.R. gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.