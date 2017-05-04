Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya Kaş İlçesi'nin 40 kilometre açığında saat 14.37'deki deprem 1.65 kilometre derinlikte kaydedildi. Deprem can veya mal kaybına neden olmadı.