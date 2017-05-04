Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Karapınar Mahallesi Saygın Sokak'ta meydana geldi. Kulu Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Ömer Uludağ, evde belirlenemeyen nedenle babası Dursun Uludağ ile tartıştı. Tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan Ömer Uludağ, babası Dursun Uludağ'ın üzerine av tüfeğiyle ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Dursun Uludağ, kanlar içinde yere yığıldı. Bu durumu fark eden anne Birsen Uludağ, 112 Acil Servis'i arayıp yardım istedi. Ağır yaralı Dursun Uludağ, kaldırıldığı Kulu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Ömer Uludağ, olayın ardında evde jandarma tarafından gözaltına alındı. Psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen Ömer Uludağ'ın daha önce de evi ateşe vermeye çalıştığı iddia edildi.