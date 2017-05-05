Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, maceraperestlerin vazgeçilmez yeri olan Babadağ’da beklenilen teleferik projesi artık hayata geçiyor. Geçen 3 Nisan’da ihalesi yapılan Babadağ Teleferik Projesi’nin temeli haziran ayı ortalarında atılacak. 30 milyon dolarlık projenin 2018 yılı sonunda tamamlanması hedeflendi. Babadağ’ın güney batı yamacına kurulacak teleferiğin başlangıç istasyonu Ovacık Mahallesi’ndeki Yasdam Caddesi üzerine, bitiş istasyonu ise, Babadağ zirvesindeki bin 700 metre pisti bitişiğine inşa edilecek. Başlangıç noktasından 8 kişilik kabinlere binenler, bin 200 metre pistindeki ara istasyondan geçerek ortalama 6-7 dakikada Babadağ bin 700 metre pistine ulaşacak. Bin 800 ve bin 900 metre pistlerine ise telesiyej sistemiyle ulaşım sağlanacak. Proje kapsamında 1.700 ve 1.900 rakımına seyir terası ve restoran da inşa edilecek. Avrupa’nın bir numaralı yamaç paraşütü merkezi olarak gösterilen zirveden, Muğla’nın Fethiye, Seydikemer, Dalaman ve Ortaca ile Antalya’nın Kaş ilçesi kuş bakışı izlenebilirken Yunanistan’ın Rodos Adası da görülebiliyor. İhaleyi kazanan Fethiye Güç Birliği şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan “Projeyle birlikte Babadağ, Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi olacak. Proje yıllardır konuşulan turizmin 12 aya yayılması hedefinin en somut adımlarından biri. Her yıl yarım milyon tatilcinin teleferikle Babadağ’ı ziyaret etmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.