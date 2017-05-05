İstanbul'da bu Sabah metrobüs kullananlar zor anlar yaşadı. Metrobüs arızası nedeniyle Avcılar yönüne giden metrobüsler yolda kaldı. Uzun metrobüs kuyrukları oluştu, yolcuların bazıları araçlardan inerek yoluna yaya devam etti.
Dikkat! Metrobüs arıza yaptı, seferler durdu
05.05.2017 - 09:01 | Son Güncelleme: 05.05.2017 - 09:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da bu sabah metrobüsle işe gitmek üzere yola çıkanlar kötü bir sürprizle karşılaştı. Metrobüs yolunda araçlar peş peşe uzun kuyruklar oluşturdu.
Etiketler : Metrobüs arıza,metrobüs istanbul arıza,
470507 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/470507.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER