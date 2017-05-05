İstanbul'da bu Sabah metrobüs kullananlar zor anlar yaşadı. Metrobüs arızası nedeniyle Avcılar yönüne giden metrobüsler yolda kaldı. Uzun metrobüs kuyrukları oluştu, yolcuların bazıları araçlardan inerek yoluna yaya devam etti.