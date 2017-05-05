Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Bolu, Düzce, Kastamonu, Karabük, Sakarya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yarın gün boyu gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Açıklamada, yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli davranılması istendi.Öte yandan Karadeniz'in kıyı kesimi boyunca uzanan mevcut sis örtüsünün, bu gece saatlerine kadar Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında, yarın sabah saatlerine kadar Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında zaman zaman yoğunluğunu artırarak etkili olacağı uyarısında bulunuldu.