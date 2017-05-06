Ağrı merkezde öğle saatlerinde etkili olan dolu yağışı kenti kısa sürede beyaza bürüdü. Oldukça etkili olan dolu yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışının ardından hayat normale döndü.
Ağrı’da dolu yağışı etkili oldu
06.05.2017 - 14:50 | Son Güncelleme: 06.05.2017 - 14:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı’da etkili olan sağanak yağışlar yerini doluya bıraktı. İl merkezinde dolu yağışı etkili olurken, vatandaşlar doluya hazırlıksız yakalandı.
Etiketler : ağrı,dolu,haberler,hava durumu,
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