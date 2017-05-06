Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu üzerinde bulunan atık kağıt fabrikasının deposunda öğle saatlerindehenüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrika çalışanları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Çok sayıda itfaiye ve iş makinesinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Gaziantep yolu üzerinde yoğun duman oluşurken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için köpüklü su kullandı. Tonlarca kağıdın kül olduğu yangında 8 kişinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Yangını söndürme çalışmaları halen sürüyor.
Atık kağıt fabrikasında yangın
06.05.2017 - 14:33 | Son Güncelleme: 06.05.2017 - 14:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta, atık kağıt fabrikasının deposunda yangın çıktı. Yangında tonlarca kağıt kül oldu.Dumandan etkilenen 8 çalışan ise kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu üzerinde bulunan atık kağıt fabrikasının deposunda öğle saatlerindehenüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrika çalışanları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Çok sayıda itfaiye ve iş makinesinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Gaziantep yolu üzerinde yoğun duman oluşurken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için köpüklü su kullandı. Tonlarca kağıdın kül olduğu yangında 8 kişinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Etiketler : Kahramanmaraş,atık kağıt fabrikası,depo,yangın,
470938 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/470938.aspx
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