Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu üzerinde bulunan atık kağıt fabrikasının deposunda öğle saatlerindehenüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrika çalışanları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Çok sayıda itfaiye ve iş makinesinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Gaziantep yolu üzerinde yoğun duman oluşurken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için köpüklü su kullandı. Tonlarca kağıdın kül olduğu yangında 8 kişinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yangını söndürme çalışmaları halen sürüyor.