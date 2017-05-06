Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 10 dakika kadar yoğun şekilde yağan dolu nedeniyle trafikte seyreden sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadılar. Araç sürücüleri araçlarını kapalı yerlere almaya çalışırken vatandaşlar da saçak altlarına sığınmak zorunda kaldı.Dolu yağışı ile birlikte gelen sağanak yağmur kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşmasına neden oldu.