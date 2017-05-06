Yapılan meteorolojik uyarıda, yarın 09.00 - 20.00 saatleri arasında Erzurum’un Çat, Hınıs ve Karaçoban ilçeleri, Erzincan Kemah, Kemaliye, İliç, Refahiye, Üzünlü ve Tercan ilçeleri, Ağrı Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay ve Tutak ilçelerinde kuvvetli yağış ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.
Erzurum’da meteorolojik uyarı
06.05.2017 - 17:37 | Son Güncelleme: 06.05.2017 - 17:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nce yağış uyarısı yapıldı.
Etiketler : meteorolojik,erzurum,
470987 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/470987.aspx
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