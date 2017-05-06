Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan meteorolojik uyarıda, yarın 09.00 - 20.00 saatleri arasında Erzurum’un Çat, Hınıs ve Karaçoban ilçeleri, Erzincan Kemah, Kemaliye, İliç, Refahiye, Üzünlü ve Tercan ilçeleri, Ağrı Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay ve Tutak ilçelerinde kuvvetli yağış ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.