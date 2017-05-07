Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, merkez Meram İlçesinde bulunan Karaaslan Hadimi Parkı'nda bulunan lunaparktaki "Adrenalin Kule" adı verilen eğlence aracına 17 kişi bindi. 25 metre yüksekliğe kadar çıkabilen eğlence aracının halatı, yaklaşık 2 metre yüksekteyken koptu. Olayda, Sümeyra Tuz (30), E.T. (16), Fadime Tekin (37), E.T. (14), Yunus Gülkara (22), Merve Uslu (18), Ş.H.Ö. (17), Şerife Önal (23), R.S. (17) ve Beyzanur Uslu (19) yaralandı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.