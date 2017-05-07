Kastamonu karayolunun Arpalıkbaşı mevkisinde Hakkı Çelik'in (34) kullandığı 37 AB 739 plakalı araç, plakası henüz belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu şarampole devrildi. Sürücü ile eşi Seda Çelik ve kızı Zeynep Çelik (2) yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kastamonu'da trafik kazası: 3 yaralı
07.05.2017 - 02:07 | Son Güncelleme: 07.05.2017 - 02:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde trafik kazasında aynı aileden biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Etiketler : kastamonu,kaza,trafik kazası,
471073 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/471073.aspx
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