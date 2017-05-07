Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kastamonu karayolunun Arpalıkbaşı mevkisinde Hakkı Çelik'in (34) kullandığı 37 AB 739 plakalı araç, plakası henüz belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu şarampole devrildi. Sürücü ile eşi Seda Çelik ve kızı Zeynep Çelik (2) yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.