Türkçe öğrenen ve Türkiye’deki bir üniversitede eğitim almanın kendileri için gurur verici olduğunu vurgulayan İşeş, “Eğitimsiz kalamayız. Hayatımızı devam ettirebilmemiz için eğitim görmemiz şart. Buradaki eğitim sayesinde içimizde bir umut olacak. Çocuklarımıza da bunu aşılayacağız. Eğitime devam edeceğiz ve olaylar bitecek inşallah. Döndüğümüzde, buradan aldığımız eğitimle ülkemizi tamir edeceğiz” dedi. SİİRT AA
'Eğitimle ülkemizi tamir edeceğiz'
07.05.2017 - 06:38 | Son Güncelleme: 07.05.2017 - 06:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınıp Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesinde eğitim gören Suriyeli Rim İşeş, kendilerine sunulan imkânlar için Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür etti.
Etiketler : suriyeli,Türkiye,sığınmacı,Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi,Rim İşeş,
471092 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/471092.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER