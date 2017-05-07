Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkçe öğrenen ve Türkiye’deki bir üniversitede eğitim almanın kendileri için gurur verici olduğunu vurgulayan İşeş, “Eğitimsiz kalamayız. Hayatımızı devam ettirebilmemiz için eğitim görmemiz şart. Buradaki eğitim sayesinde içimizde bir umut olacak. Çocuklarımıza da bunu aşılayacağız. Eğitime devam edeceğiz ve olaylar bitecek inşallah. Döndüğümüzde, buradan aldığımız eğitimle ülkemizi tamir edeceğiz” dedi. SİİRT AA