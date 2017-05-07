Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeynep’in yaklaşık 3 milyon liralık ilacının maliyeti bakanlık tarafından karşılanacak. Zeynep, solunum cihazına bağlı olarak yaşarken, yavaş yavaş hareketleri de yok olmaya başlamıştı. Kızın yaşatılması için yurt dışından getirilmesi gereken ilacın fiyatı yaklaşık 3 milyon liraydı. AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, “Bu ilaç henüz dünyada deneniyor. Sağlık Bakanlığı ile konuştum. 15-20 hastaya ilaç getirme kararı aldılar. Biri de Zeynep Fatma bebeğe verilecek. İlaç kas erimesini durduruyor” dedi. Bakanlığın kararı aileyi sevince boğdu. MANİSA DHA