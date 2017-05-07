Zeynep’in yaklaşık 3 milyon liralık ilacının maliyeti bakanlık tarafından karşılanacak. Zeynep, solunum cihazına bağlı olarak yaşarken, yavaş yavaş hareketleri de yok olmaya başlamıştı. Kızın yaşatılması için yurt dışından getirilmesi gereken ilacın fiyatı yaklaşık 3 milyon liraydı. AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, “Bu ilaç henüz dünyada deneniyor. Sağlık Bakanlığı ile konuştum. 15-20 hastaya ilaç getirme kararı aldılar. Biri de Zeynep Fatma bebeğe verilecek. İlaç kas erimesini durduruyor” dedi. Bakanlığın kararı aileyi sevince boğdu. MANİSA DHA
Zeynep bebek ilacına kavuşacak
07.05.2017 - 06:56 | Son Güncelleme: 07.05.2017 - 06:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı, Alaşehir’de 11 aylık SMA hastası Zeynep Fatma Özden’in ailesinin ilaç isteğini karşılıksız bırakmadı.
Etiketler : zeynep bebek,Sağlık Bakanlığı,Alaşehir,SMA hastası,Zeynep Fatma Özden,
471094 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/471094.aspx
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