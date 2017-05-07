Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, saat 03.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi 11231 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, ayrılma aşamasında olan Salim Koç’un eşi evi terk etti. Bunun üzerine damat, kayınbabası Faruk Zeki Sargındağ’ı (52) konuşmak için çağırdı. Dışarıda bir süre konuşan Koç ile Sargındağ arasında kadının eve dönme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kayınbaba kızını göndermeyeceğini söyleyince Koç, yanında bulunan pompalı tüfekle Sargındağ’ı başından vurduktan sonra aynı silahı başına dayayarak tetiği çekti. Silah sesini duyanların polisi araması üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.Yapılan tüm müdahalelere rağmen Koç ve Sargındağ kurtarılamadı. Olay yerindeki tüfek ve alkol şişelerini inceleyen ekipler, soruşturma başlattı. Cenazeler otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.



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