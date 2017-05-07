Edinilen bilgiye göre, Erol Kaya'nın (36) kullandığı 34 GS 6738 plakalı kamyonet, Taşkın Çiftliği mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, sürücü Kaya ile araçta yolcu olarak bulunan Gökmen Kılıç (37), Özlem Çeliker (47), Filiz Koyuncu (45) ve Abdurrahman Koyuncu (50) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu arada, Kaya ve beraberindekilerin Malkara'daki bir yakınlarının düğün töreninden döndüğü öğrenildi.
Tekirdağ'da trafik kazası: 5 yaralı
07.05.2017 - 11:27 | Son Güncelleme: 07.05.2017 - 11:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Etiketler : tekirdağ,tekirdağ kaza,trafik kazası haberleri,
471154 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/471154.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER