Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Sason ilçesine bağlı Yakabağ köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik akımına kapılan Serkan Ebinç (25) adlı güvenlik korucusu ağır yaralandı. Sason Devlet Hastanesine kaldırılan Ebinç, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otopsi için Diyarbakır’a gönderilen Ebinç'in cenazesi, işlemlerin ardından köye getirilerek defnedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.