Edinilen bilgiye göre, Karasu sahili Camitepe Mahallesi mevkiinde gece saat 02.00 sıralarında kıyıya vurmuş sandığı gören vatandaşlar, durumu jandarmaya haber verdi. Sahile gelen jandarma ekipleri, içerisinde mühimmat bulunduğu tahmin edilen kutuyu incelemek için Karasu İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü. Öte yandan, Karasu Belediyesi’nden ilçe genelinde yapılan anonslarda, İstanbul’un Kilyos açıklarında geçen hafta batan Rus gemisine ait olduğu tahmin edilen mühimmatların sahile vurabileceği ve bu konuda vatandaşların duyarlı olması gerektiği duyuruldu.
Sahile mühimmat vurdu
07.05.2017 - 13:07 | Son Güncelleme: 07.05.2017 - 13:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya’nın Karasu ilçesi sahiline, İstanbul’un Kilyos açıklarında batan Rus gemisine ait olduğu tahmin edilen mühimmat kutusu vurdu.
Etiketler : Sakarya,Karasu sahili,İstanbul Kilyos,Rus gemisi,
471189 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/471189.aspx
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