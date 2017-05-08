Gayrettepe Metro durağında 9 yaşındaki bir çocuğun bacağı yürüyen merdivene sıkıştı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin minik çocuğu kurtarma çalışmaları sürüyor.
Gayrettepe Metrosunda korkunç olay!
08.05.2017 - 11:28 | Son Güncelleme: 08.05.2017 - 11:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gayrettepe Metro durağında 9 yaşındaki bir çocuğun bacağı yürüyen merdivene sıkıştı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin minik çocuğu kurtarma çalışmaları sürüyor.
Gayrettepe Metro durağında 9 yaşındaki bir çocuğun bacağı yürüyen merdivene sıkıştı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin minik çocuğu kurtarma çalışmaları sürüyor.
Etiketler : Gayrettepe Metrosu,çocuk,istanbul,yürüyen merdivenler,
471456 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/471456.aspx
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