Tuzcumurat Mahalesi'nde bir iş yerinde çalışır halde unutulan kettel susuz kalınca alev aldı. Yangın dumana sebep oldu. Bölgeye sevk edilen ekipler yangını kısa sürede söndürdü.
Susuz kalan kettle yangın çıkardı
08.05.2017 - 16:08 | Son Güncelleme: 08.05.2017 - 16:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Edremit ilçesinde prizde çalışır halde unutulan kettle yangına sebebiyet verdi.
Etiketler : itfaiye,balıkesir,edremit,
471564 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/471564.aspx
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