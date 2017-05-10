Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de önceki gün meydana gelen tek motorlu deniz uçağı kazasında 41 yaşındaki Türk mühendis Çağrı Sever ile uçağın pilotu ve tasarımcı ekibinin lideri Jon Karkow (55) hayatını kaybetti. Kaza, California’ya bağlı Napa County yakınlarındaki Berryessa Gölü’nde meydana geldi. Teslimatları henüz başlamayan hem suya hem de karaya inebilen Icon A5 tipi uçak, kalkıştan 20 dakika sonra göle düştü. Olay yerine giden kurtarma ekipleri, sudan Türk mühendis Sever ve Karkow’un cansız bedenlerini çıkardı. Test sürüşü yapılan uçağın ilk ölümlü kazasının ardından Ulusal Ulaştırma Emniyet Dairesi (NTSB) olayla ilgi soruşturma başlattı. ODTÜ’den 1998’de makine mühendisi olarak mezun olan Sever, master derecesinin ardından ABD’ye giderek, Leigh Üniversitesi’nde doktora yaptı. Daha sonra Ford şirketine giren Sever, son 3 yıldır Ürün Tasarım ve Geliştirme Bölümünde müdür olarak çalışıyordu. Sever’in Icon şirketi ile görüşme yaptığı, uçağı tanımak amacıyla demo uçuşuna katıldığı öğrenildi. Kazanın ardından Icon şirketinde yapılan açıklamada “Çok üzgünüz. Kazayı araştıran NTSB ve Amerikan Havacılık Otoritesi FAA’ye her türlü desteği veriyoruz” ifadesi yer aldı. İki kişilik, üstten kanatlı, tek motorlu uçak, “geleceğin tasarımı” olarak nitelendiriliyor. Hem gövde üzerine suya, hem de iniş takımlarını açarak karaya inebilen Icon A5, saatte 193 kilometre hıza çıkabiliyor.