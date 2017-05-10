Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu’nun Altınordu ilçesindeki bir inşaatın 5. katında işçilerin tedbir almadan yaptıkları çalışma, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. İnşaatın 5. katında kalasların üzerinde hiçbir tedbir almadan çalışan ve tehlikeye aldırmadan adeta canbaz gibi yürüyen işçi yürekleri ağızlara getirdi.İşçilerin tehlikeli çalışmasını gören vatandaşlar ise güvenlik tedbirlerinin denetlenmesini istedi.