Ordu’nun Altınordu ilçesindeki bir inşaatın 5. katında işçilerin tedbir almadan yaptıkları çalışma, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. İnşaatın 5. katında kalasların üzerinde hiçbir tedbir almadan çalışan ve tehlikeye aldırmadan adeta canbaz gibi yürüyen işçi yürekleri ağızlara getirdi.İşçilerin tehlikeli çalışmasını gören vatandaşlar ise güvenlik tedbirlerinin denetlenmesini istedi.
Canbaz gibi işçi
10.05.2017 - 09:55 | Son Güncelleme: 10.05.2017 - 09:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu’da bir inşaatta çalışan işçinin hiçbir iş güvenliği almadan çalışması ve adeta canbaz gibi rahat hareket etmesi görenleri şaşkına çevirdi.
Etiketler : ordu,işçi,
472062 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/472062.aspx
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