Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde deniz içinde ceset fark eden temizlik işçileri durumu polise bildirdi. Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri ve Denizevleri Polis Merkezi ve Olayyeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polisler denizin içinde sahile vurmuş yüzüstü yatar halde, üzerinde giysileri ve ayakkabısı bulunan 45-50 yaşlarında bir erkek cesedi ile karşılaştı. Polis tarafından sudan çıkarılan ceset, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kimlik tespiti ve otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma devam ediyor.