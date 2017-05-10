Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kemer’in Beldibi Mahallesi’nde saat 19.30 sıralarında denize giren bir turist, sahile 50 metre uzaklıkta bir ceset gördü. Yetkililere haber verilmesinin ardından olay yerine gelen Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri cesedi Kemer Marina’ya getirdi. Cesedin üzerinde yapılan incelemede, 64 yaşındaki Muhsin Mutlu isimli vatandaşa ait kimlik çıktı. Ceset, Kemer Devlet Hastanesi Morguna oradan da Antalya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderildi.