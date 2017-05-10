Edinilen bilgiye göre, Kemer’in Beldibi Mahallesi’nde saat 19.30 sıralarında denize giren bir turist, sahile 50 metre uzaklıkta bir ceset gördü. Yetkililere haber verilmesinin ardından olay yerine gelen Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri cesedi Kemer Marina’ya getirdi. Cesedin üzerinde yapılan incelemede, 64 yaşındaki Muhsin Mutlu isimli vatandaşa ait kimlik çıktı. Ceset, Kemer Devlet Hastanesi Morguna oradan da Antalya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderildi.
Antalya'da denizden erkek cesedi çıktı
10.05.2017 - 10:37 | Son Güncelleme: 10.05.2017 - 10:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Kemer ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Etiketler : antalya,kemer,deniz,ceset,
472076 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/472076.aspx
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