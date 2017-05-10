Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 10.00 sıralarında Arak köyünde, Ahmet Yılmaz’a ait evde çıktı. Ahmet Yılmaz’ın eşi Keziban Yılmaz’ın evde pişi yaptığı sırada çıkan kıvılcımların neden olduğu yangına Şarkikaraağaç, Çiçekpınar ve Çarıksaraylar Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesine rağmen evin büyük bir ölümü kullanılamaz hale geldi. Sinir krizleri geçiren Yılmaz çifti, 112 acil servis ambulansıyla Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şarkikaraağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.