Konuyla ilgili olarak Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 25 kişinin 01-07 Mayıs tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edildiği kaydedildi.
Malatya'da 25 kişi yakalandı
11.05.2017 - 13:19 | Son Güncelleme: 11.05.2017 - 13:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan uygulama ve denetimlerde yakalandı.
Etiketler : malatya,asayiş,haberler,
472451 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/472451.aspx
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