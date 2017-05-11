Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili olarak Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 25 kişinin 01-07 Mayıs tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edildiği kaydedildi.