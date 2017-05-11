Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı Öğretmenevi'nde kalan 45 yaşındaki Emine Barın'dan haber alamayan iş arkadaşları durumu öğretmenevi çalışanlarına bildirdi. Barın'ın odasında hareketsiz yattığını gören öğretmenevi çalışanları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Barın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Barın'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Ağrı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.