Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, öğle saatlerinde, Aydınlar Caddesi’ndeki bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 yaşındaki Suriye uyruklu Rami Dahar, aynı iş yerinde çalışan Cabbar U. tarafından bıçaklandı. 112 acil sağlık ambulansıyla Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan Dahar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dahar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Dahar'ın katil zanlısı Cabbar U. ise gözaltına alındı.