Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat'ın Almus İlçesi'nde saat 00:06 sularında deprem meydana geldi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin merkez üssünü Mesçitköy olarak belirledi. Depremin şiddeti ise 3.6 olarak açıklandı.