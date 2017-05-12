Tokat'ın Almus İlçesi'nde saat 00:06 sularında deprem meydana geldi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin merkez üssünü Mesçitköy olarak belirledi. Depremin şiddeti ise 3.6 olarak açıklandı.
Tokat’ta 3.6 şiddetinde deprem
12.05.2017 - 01:32 | Son Güncelleme: 12.05.2017 - 01:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat’ın Almus İlçesi Mesçitköy civarlarında saat 00:06 sularında 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi.
Etiketler : tokat,deprem,son depremler,
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