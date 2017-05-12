Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı, kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, Ege ve Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde kuzey kıyıları yer yer puslu 24

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 30

Adana: Az bulutlu ve açık, ilk saatlerde yer yer pus ve sisli 29

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 29

Antalya: Az bulutlu 30

Samsun: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimleri pus ve yer yer sisli 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 22

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 26