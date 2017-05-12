Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı, kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, Ege ve Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24 
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde kuzey kıyıları yer yer puslu 24 
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 30 
Adana: Az bulutlu ve açık, ilk saatlerde yer yer pus ve sisli 29 
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 29 
Antalya: Az bulutlu 30 
Samsun: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimleri pus ve yer yer sisli 19 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18 
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 22 
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 26 