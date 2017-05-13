Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, iç ve batı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, batı kesimlerde yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
 
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 30 
İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29 
İzmir: Az bulutlu ve açık 29 
Adana: Az bulutlu ve açık 31 
Antalya: Az bulutlu 32 
Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 
Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 23 
Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 21 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık29 