Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Ahmet Çelik idaresindeki 45 LV 838 plakalı üzüm yaprağı yüklü kamyonda, Osmangazi Köprüsü'nün İstanbul yönünde gişelere 50 metre kala henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını farkeden sürücü, kamyondan inerek durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, kamyonun kasasında çıkan yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürdü.

Kamyonun kasasından yoğun duman çıkması nedeniyle araçtaki demet halindeki üzüm yaprakları ekiplerce yere indirildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yangın nedeniyle Osmangazi Köprüsü'nün Yalova-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması tamamlandı.

Kamyonun olay yerinden kaldırılmasının ardından, Osmangazi Köprüsü'nün Yalova-İstanbul istikameti trafiğe açıldı.