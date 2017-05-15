Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Rize'den Trabzon istikametine gitmekte olan Murat A. yönetimindeki 61 TH 721 plakalı otomobil, aşırı hız ve yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 53 AB 080 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralanırken, yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Trabzon'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 3'nün durumunun ağır olduğu bildirildi.